Яких доходів очікувати нафтогазовим регіонам

Внесення змін до Бюджетного кодексу, які передбачають розподілення 5% ренти від видобутку вуглеводнів регіонам, поставило Україну перед необхідністю краще контролювати податкові надходження та їх розподіл.

Відповідно до ухваленого закону, з 2018 року рентна плата розподілятиметься так: сільським, селищним та міським бюджетам — 1% (об'єднаним територіальним громадам — 3%), обласним бюджетам — 2%, районним бюджетам — 2%. Решта 95% буде зараховуватися до державного бюджету.

Позитивна новація вимагає додаткового контролю. Для цього був розроблений законопроект "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях". Він дозволить відстежувати розподіл грошей через публікацію щорічних звітів за стандартом Ініціативи прозорості видобувних галузей.

Однак народні депутати не поспішають. Спроба ухвалити закон у першому читанні 21 лютого не була успішною. Законопроект повторно внесений до Верховної Ради і найближчим часом його знову винесуть на голосування.

Залишається сподіватися, що парламентарі упродовж 2017 року зможуть ухвалити закон, аби з 2018 року громадськість та компанії побачили системність у податкових надходженнях міст і сіл.

Через запит до ДФС автор отримав дані про надходження рентних платежів від видобування нафти, природного газу та газового конденсату. На їх основі вдалося приблизно вирахувати, скільки зможуть отримати місцеві бюджети після набрання чинності ухваленого закону.

У 2016 році держбюджет отримав 36,6 млрд грн рентних платежів, тож органи місцевого самоврядування могли б отримати додаткові 1,834 млрд грн доходу. Однак з урахуванням зниження ставок ренти на видобуток нафти, яке відбулося 1 січня 2017 року, сума очікуваних надходжень зменшиться до 1,769 млрд грн.

Всього очікувана рентна плата по вуглеводням, тис. грн 5% від очікуваної рентної плати, тис. грн ХАРКІВСЬКА 15 764 125,89 788 206,29 ПОЛТАВСЬКА 1 367 1443,1 683 572,15 СУМСЬКА 1 816 029,34 90 801,47 ЛЬВІВСЬКА 1 353 178,13 67 658,91 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 1 023 748,14 51 187,41 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 879 649,35 43 982,47 ЧЕРНІГІВСЬКА 407 181,59 20 359,08 ЛУГАНСЬКА 374 095,19 18 704,76 ВОЛИНСЬКА 3 6610,1 1 830,51 ЧЕРНІВЕЦЬКА 26 435,61 1 321,78 ЗАКАРПАТСЬКА 1 5519,5 775,98 ДОНЕЦЬКА 6349,4 317,47 КИЇВСЬКА 1 0,05 Всього по Україні 35 374 366,24 1 768 718,312

Ці розрахунки актуальні за умови збереження рівня видобутку вуглеводнів. При зростанні видобутку будуть зростати і доходи від ренти. Отже, очікувані у 2018 році доходи бюджетів різних рівнів у розрізі видобувних регіонів виглядають так.

Як можна побачити, цифри видаються багатообіцяючими. Однак їх прозоре розподілення залежить не лише від ухвалення законопроекту, що є більше процедурним завданням, а й від контролю з боку громадськості.

Саме місцева громада є ключовим важелем впливу на компанії, що працюють в регіоні, і на ключові рішення з боку парламентарів.

Розрахунки виконані за підтримки гранту Інституту відкритого суспільства (OSI) на інституційний розвиток аналітичного центру DiXi Group.