Новий бюджет і нові податки: рейтинг зрад і перемог

Кожний закон, а тим більше закон про бюджет є наслідком компромісу та врахування пропозицій різних політичних сил, які не завжди дбають про інтереси людей і держави.

При прийнятті рішення треба зважувати "плюси" і "мінуси" та розставляти пріорітети.

Почну з плюсів.

Плюси бюджетного блоку

Освіта. В бюджеті 2017 року належну увагу приділено освіті. Її фінансування зросло на 21,1 млрд гривень.

Середній розмір зарплати вчителя — 6 тисяч грн. В бюджет закладено, що вчитель першої категорії буде отримувати від 4 до 5 тисяч грн. Це вирішить кадрову проблему в державних школах, де вчиться і мій син, та куди не хочуть йти працювати вчителі за 2-3 тисячі грн.

Медицина. Чи такий вже поганий бюджет, в якому вперше за 10 років на централізовану закупівлю ліків для важкохворих — онкохворі, хворі СНІД та туберкульоз — передбачено 5,9 млрд грн?

В середньому зарплата лікаря буде становити близько 6 тисяч гривень, а загалом зарплати лікарів зростуть на 36%. Також закладено перші цеглини для реформи медичних закладів щодо фінансування медичних послуг, а не ліжко-місць.

Дороги. Вперше створено Дорожній фонд, якому виділено 14,2 млрд грн. Це гарантовані державою гроші на будівництво доріг, які будуть розподілені протягом року, а не як було завжди — освоєння в останній момент через корупційні схеми в Укравтодорі.

Сільськогосподарський товаровиробник. В проголосованому держбюджеті передбачено, що більше 4 млрд гривень сплаченого ПДВ сільгоспвиробниками м’яса, молока, птиці, овочів та фруктів будуть автоматично повернуті їм у вигляді прямої дотації в наступному звітному періоді.

Окрім того, бюджетом передбачено:

300 млн на програму компенсації ставок по кредитам фермерам;

500 млн на програму підтримки сг машинобудування;

700 млн на програму гарантування державою сільськогосподарських кредитів;

500 млн на дотацію через обладнання для збирання молока виробникам молока в приватному секторі.

Митниця та боротьба з контрандним товаром. Для закриття дірок на митниці державі потрібно забезпечити всі митні пости сканерами, вагами, іншими засобами технічного контролю. Наявність електронних приладів зробить заходи митного контролю більш швидкими та ефективними.

Бюджетом закладено окреме фінансування цих програм. Для боротьби з реалізацією контрабандного товару всередині країни зроблено перший крок щодо обов'язкового використання касових апаратів для торгівлі найбільш дорогими товарами: технікою та електронікою, де великі мережі ховаються за ФОПами-спрощенцями, щоб не платити податки і реалізовувати контрабандно-ввезений товар.

Плюси податкового блоку

1.Нарешті запроваджено один реєстр відшкодування ПДВ за принципом хронології подання заявок.

2.Скасовано висновок ДФС, який надавався в ручному режимі і дозволяв порушувати хронологію відшкодування.

3.Визначено, що зареєстрована в СЕА ПДВ податкова накладна є достатньою підставою для визнання податкового кредиту. Це означає, що податківці більше не зможуть чіплятися до реквізитів податкової накладної та ланцюгу постачання товару.

4.Електронний кабінет платника податків.

5.Єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС.

6.Заборона ДФС розривати договір на електронно-цифровий підпис.

7.Скасовано збір до Пенсійного фонду з операцій по купівлі іноземної валюти.

8.Вилучено пільгу при імпорті газу для "Нафтогазу". Це усуває підстави для зловживання монопольним становищем на ринку. Це сприятиме розвитку ринку газу.

9.Скасовано можливість зловживань на АЗС із сплатою акцизного податку при продажі пального в роздріб. Роздрібний акциз скасовано та приєднано до імпортного акцизу і акцизу з виробництва пального.

Не постраждали і місцеві бюджети, бо враховано поправку "Самопомочі", щоб бюджети міст, сіл, селищ та ОТГ отримали для потреб своїх мешканців суми даного акцизу в автоматичному порядку на рівні не менше, ніж у 2016 році.

Мінуси бюджетного блоку

1.Оборонний бюджет. На жаль, бюджет оборони залишається закритим і заходи цивільного контролю над витратами в законодавстві відсутні.

Мінфін каже, що питання бюджету оборони вирішене на РНБО. Для розуміння: Мінфін лише бере доведений йому від РНБО показник на бюджет оборони та вказує його в бюджеті.

Тому важливим є громадський та парламентський контроль, принаймні, за тими закупівлями в військовій сфері, які не засекречені та які можна побачити.

2.Для ФОПів 2 групи підвищився єдиний податок внаслідок зростання вдвічі мінімальної зарплати. На жаль, поправки колег щодо єдиного податку ФОПів 2 групи були відхилені.

3.Бюджет силовиків. Звісно держава повинна добре їх фінансувати, щоб вони виконували правоохоронну функцію. Але відчутних результатів реформи поліції та прокуратури ми не бачимо. Хоча такий орган як НАБУ показує перші результати своєї роботи та виправдовує своє фінансування.

Головні мінуси податкового блоку

1.Зниження ренти на видобуток нафти.

2.Зміни в оподаткуванні лотереї, які втричі зменшать платежі від цього надприбуткового бізнесу.

3.Невирішене питання передачі права технічного супроводу податкових баз та реєстрів від ДФС до Мінфіну. Кабмін буде робити їх аудит, а також визначати порядок контролю, моніторингу та адміністрування Мінфіном та ДФС.

Є над чим працювати і що виправляти. Тому бажаю наступний рік використати і депутатам, і уряду, і правоохоронним органам для того, щоб добре виконувати свою роботу, і закінчити те, що не вдалося в 2016 році.