Щоб ви продали або залишили у держвласності?

На початку червня Кабмін прийняв два важливих законопроекти, які стосуються держвласності — нову редакцію закону про приватизацію та "тріаж". "Тріаж - це медичне сортування на поле бою (triage, фр.) Прозорий натяк на те, що сектор держпідприємств спливає кров'ю, треба рятувати стратегічне, інші продавати, передавати в концесію або ліквідувати", — пояснив на своїй сторінці в Facebook після результативного засідання Кабміну перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Розсортувавши підприємства, уряд виконав один з пунктів меморандуму МВФ. Всього майже 3 500 держоб'єктів, на які припадає 1,704 трлн грн активів, розділили на шість великих груп. Ліквідація — зазвичай, підприємства, які існують лише на папері). Недоступні — в зоні АТО чи Криму. Приватизація. Концесія — тимчасова передача під управління бізнесу без продажу. Держвласність — компанії з важливою функцією, компанії-держмонополії, компанії, які виконують функцію держави. Стратегічні — ключові оборонні та аерокосмічні заводи, енергетичні компанії, а також інші важливі великі підприємства, що пов'язані з обороною та національною безпекою, правоохоронною діяльністю, загальнонаціональною інфраструктурою. Особлива риса українського "тріажу" — відсутність даних майже щодо половини держкомпаній за минулий рік. "Компанії просто не надали фінансові дані міністерству", — пояснили ЕП у МЕРТ. Та навіть серед сотні найбільших за виручкою підприємств не все так одзнозначно. Навіть серед них є підприємства, що підлягають ліквідації, наприклад, "Регіональні електричні мережі, що пов'язано з реформою енергоринку, та деякі інші.
Ми пропонуємо інтерактивну гру, в якій ви можете самостійно провести "медичне сортування" держвласності. Так, внизу в квадратиках розташовані 10 із 100 найбільших (за розміром виручки) державних підприємств у випадковому порядку. Щоб зіграти, вам необхідно зробити два кроки. Перший — треба ідентифікувати підприємство — для цього наведіть курсор на квадрат. Другий — перетягніть за допомогою мишки підприємство у той кошик, який, на вашу думку, йому найбільше підходить. Потім порівняйте ваш варіант "тріажу" з урядовим.
Повний список "тріажу" від Кабміну виглядає так, як показано в серії графіків нижче.
|Дохід в 2015 році:
|Прибуток/збиток:
|Статус: