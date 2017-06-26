Щоб ви продали або залишили у держвласності?

На початку червня Кабмін прийняв два важливих законопроекти, які стосуються держвласності — нову редакцію закону про приватизацію та "тріаж".

"Тріаж - це медичне сортування на поле бою (triage, фр.) Прозорий натяк на те, що сектор держпідприємств спливає кров'ю, треба рятувати стратегічне, інші продавати, передавати в концесію або ліквідувати", — пояснив на своїй сторінці в Facebook після результативного засідання Кабміну перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Розсортувавши підприємства, уряд виконав один з пунктів меморандуму МВФ. Всього майже 3 500 держоб'єктів, на які припадає 1,704 трлн грн активів, розділили на шість великих груп.

Ліквідація — зазвичай, підприємства, які існують лише на папері). Недоступні — в зоні АТО чи Криму. Приватизація. Концесія — тимчасова передача під управління бізнесу без продажу. Держвласність — компанії з важливою функцією, компанії-держмонополії, компанії, які виконують функцію держави. Стратегічні — ключові оборонні та аерокосмічні заводи, енергетичні компанії, а також інші важливі великі підприємства, що пов'язані з обороною та національною безпекою, правоохоронною діяльністю, загальнонаціональною інфраструктурою.

Особлива риса українського "тріажу" — відсутність даних майже щодо половини держкомпаній за минулий рік. "Компанії просто не надали фінансові дані міністерству", — пояснили ЕП у МЕРТ.

Та навіть серед сотні найбільших за виручкою підприємств не все так одзнозначно. Навіть серед них є підприємства, що підлягають ліквідації, наприклад, "Регіональні електричні мережі, що пов'язано з реформою енергоринку, та деякі інші.